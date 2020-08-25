Арахамия отреагировал на слова Кравчука по подаче воды в Крым: ничего не планируем запускать

КИЕВ. 25 августа. УНН. Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не является парламентарием, чтобы решать вопрос запуска воды в оккупированный Крым. Пока ничего не планируют запускать. Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Поэтому господин Кравчук, мы его уважаем, но он сейчас не в парламенте. И я думаю, что нет шансов сейчас в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать", - сказал Арахамия.

Напомним, первый Президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова возобновить подачу воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы.