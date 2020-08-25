Ставки на мэрские выборы в столице: в лидерах букмекеров Кличко и Верещук

КИЕВ. 25 августа. УНН. Букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.

Так, по данным букмекеров, лидером гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,1.

На втором месте — кандидат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук с коэффициентом 10.

Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский и Сергей Притула (коэффициент 13).

Отметим, что букмекеры также принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Дмитрий Гордон или Гарик Корогодский. Их коэффициент составляет 150.

Напомним, согласно опросу ВОО “Передовые правовые инициативы”, представители шоу-бизнеса Пальчевский и Притула не пользуются поддержкой киевлян.