Не стоит реагировать на события в Беларуси, чтобы не повышать риск военной угрозы - Арахамия

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украине не выгодно иметь еще один фронт на севере, поэтому она должна быть нейтральной по событиям в Беларуси относительно президентских выборов. Об этом рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Во фракции позиции ещё (относительно постановления о непризнании выборов в Беларуси - ред.), Мы не обсуждали. У нас были в чате какие-то дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию, то по моему мнению учитывая то, что мы имеем на востоке фронт, то иметь еще один фронт на севере нам не выгодно. Поэтому нам надо немного, по моему мнению, повременить с какими осуждением на эту тему. Потому что нам надо на время побыть Швейцарией в этом смысле, быть максимально нейтральными, чтобы не повышать риски военной угрозы ", - сказал Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь.