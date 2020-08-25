У Зеленского подтвердили: встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится

КИЕВ. 25 августа. УНН. Запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) переносится в связи с командировкой советника президента Франции. Об этом заявили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"Встреча советников лидеров государств - участников Нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее о переносе встречи сообщали СМИ со ссылкой на источники в российской делегации в частности.

Ранее стало известно, что встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) может состояться 28 августа. Как сообщалось, участие в предстоящем заседании с украинской стороны должен был принимать руководитель ОП Андрей Ермак, от РФ - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Впоследствии планы на такую встречу подтверждал и Президент Владимир Зеленский.