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В ВР зарегистрировали законопроект по "пакетам малыша"

В ВР зарегистрировали законопроект по "пакетам малыша"

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3006а о предоставлении при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона, размещенную на сайте ВРУ.

Так, в ВР зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Сейчас текст законопроекта отсутствует. Инициаторами проекта закона выступили несколько десятков народных депутатов Украины.

Напомним, Кабинет министров сообщил о намерении с 1 сентября вместо "пакета малыша" выплачивать единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен.

В то же время детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ обнародовал призыв к правительству Украины возобновить услугу "пакет малыша" и не заменять ее денежными выплатами.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, нардепы, пакет малыша
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