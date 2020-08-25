Второй тур выборов мэра Киева очевиден, как и падение рейтингов Кличко - Таран

КИЕВ. 25 августа. УНН. Выборы столичного мэра пройдут в два тура. Это уже фактически очевидный факт, как и то, что рейтинги фаворита Кличко будут стремительно снижаться. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил политолог Виктор Таран.

"То, что второй тур будет - это однозначно. И, несмотря на то, что Кличко сегодня имеет достаточно высокий уровень поддержки - в пределах 40%, активный старт кампании и ее агрессивность свидетельствуют о том, что он потеряет часть поддержки избирателя. Потерянные голоса распределят между собой его оппоненты", - говорит политолог.

Утверждать, кто именно составит конкуренцию Кличко во втором туре несколько рано.

"Сказать о том, кто точно попадет во второй тур, пока трудно. Об этом можно предметно говорить в середине сентября, когда каждый из кандидатов в мэры покажет свою команду. Появление там сильных или слабых личностей может резко изменить шансы каждого из кандидатов выйти во второй тур", - пояснил Таран.

Между тем, шансы всех кандидатов будут зависеть от качества предвыборных кампаний, которые, пока, ограничиваются только наружной рекламой, говорит политолог.

"А также от дебатов. Это нужно киевлянам, но я боюсь, что мы их не дождемся, в лучшем случае - во втором туре. И то, так как закон их не предусматривает - кандидаты могут избежать этой очень важной для избирателя процедуры", - добавил он.

Заметим, что кандидат на должность мэра столицы от "Слуги народа" Ирина Верещук уже вызвала Виталия Кличко на дебаты, однако тот на приглашение до сих пор не ответил.

Напомним, что именно Кличко она считает единственным своим соперником на выборах.

Как писал УНН, в лидерах букмекеров сегодня находятся Кличко и Верещук.