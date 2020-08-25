Политолог объяснил, почему Зеленский превратился в мишень "вагнеровского" скандала

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Вагнеровский" скандал превратился сегодня в информационную "бомбу", которая нацелена на Президента Украины и ОП. Достаточно однобокая трактовка ситуации в СМИ при этом, кажется устраивает отдельных "участников" тех событий. Речь о главнокомандующем ВСУ Руслане Хомчаке, министре обороны Андрее Таране, других присутствующих на закрытых встречах, которые сейчас не выходят и не объясняют обществу, что же произошло на самом деле. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Андрей Смолий.

Создается впечатление, что отдельные чиновники, которые имеют отношение к "скандалу", якобы заинтересованы в нем. Ведь с официальными заявлениями по этому поводу выступили разве что сам Зеленский и СБУ. Остальные - молчат и наблюдают за шквалом обвинений в сторону Президента.

"Да, на Зеленского сегодня ложится большая ответственность. Он имеет власть и он назначает людей на должности. И логично, что ему адресуют такое большое количество вопросов. Но у нас есть чиновники, которые должны на них отвечать", - объясняет политолог.

Речь, в частности, о главнокомандующем ВСУ, главе Минобороны, чиновниках из ОП и других, кто был вовлечен.

"... тот же Хомчак должен также отвечать на эти вопросы. Он руководитель ВСУ и он, в любом случае, должен отвечать за вверенные ему участки. А то, что он и другие не отвечают, указывает на какую-то выгодную кому-то непрозрачность", - говорит Смолий и добавляет, что если бы наназначенные Зеленским на высокие должности чиновники объясняли людям правду, то президент бы не превращался в мишень.

Как писал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Впоследствии Беларусь выдала их России, проигнорировав запрос Украины. А позже, в СМИ появились обвинения в адрес украинских спецслужб в провале "вагнеровской операции", который якобы произошел из-за утечки информации из ОП.

В СБУ при этом, как и в ГУР МО причастность украинских спецслужб к проведению "вагнеровской" операции полностью опровергли. Несмотря на это, в СМИ продолжают публиковать новые обвинения в адрес ближайшего окружения Зеленского в "зраде".