Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7830

За растрату 110 млн грн в Укртрансбезопасности могут привлечь Омеляна – эксперт

За растрату 110 млн грн в Укртрансбезопасности могут привлечь Омеляна – эксперт

Владимир Омелян

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна могут привлечь по делу о растрате 110 млн грн в подведомственной “Уктрансбезопасности”. Такое мнение в комментарии УНН выразил эксперт Вячеслав Коновалов, комментируя информацию СБУ.

По версии Службы безопасности, в 2018 году “Укртрансбезопасность” провела закупку габаритно- весовых комплексов для фур. Закупка состоялась по завышенным ценам, но комплектация ГВК так и не позволила их использовать по целевому назначению.

Это, по словам Коновалова, объясняет, и то, почему так долго в Украине не могут запустить автоматизированное взвешивание фур.

“Омеляну нужно было отчитаться как классно он работает, гнали в хвост и гриву, пытались купить что попало — вот и купили. Это недостаточный контроль со стороны Омеляна и я полагаю, что это предмет для очередного уголовного дела против него”, — говорит эксперт.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Омелян, растрата
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.