Зеленский: я не боюсь прямого диалога с Путиным

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имеет прямой диалог с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты. Об этом Глава государства сказал в интервью Euronews, передаёт УНН.

“Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемири (с 27 июля — ред.). Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны — это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это”, — сказал Президент.

По его словам, если “не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата”.

Как сообщал УНН, накануне, в 29-ю годовщину независимости Украины, 29 дней, как на Востоке страны нет боевых потерь.