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В Крым не будут подавать воду до деоккупации – представительство Зеленского

В Крым не будут подавать воду до деоккупации – представительство Зеленского

КИЕВ. 25 августа. УНН. Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева в эфире Радио Крым.Реалии, передаёт УНН.

“Президент даже несколько дней назад говорил, что воду в Крым не планируют подавать, позиция государства не изменилась. На разных уровнях обсуждается вопрос водоснабжения, однако, хотим сказать, что у государства Украина есть четкая позиция, которую в том числе озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что вся ответственность за происходящее в Крыму лежит на стороне-оккупанте. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами. Ничего пока не изменилось и позиция одна — никакой воды до деоккупации”, — сказала Ташева.

Как сообщал УНН, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что воду в аннексированный Крым можно дать в случае гуманитарной катастрофы.

Позже председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что Кравчук не является парламентарием, чтобы решать вопрос запуска воды в оккупированный Крым. Пока ничего не планируют запускать.

Источник: УНН
Теги: вода, Крым, Украина
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