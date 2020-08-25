Генсек ООН в письме Зеленскому поддержал усилия по достижению прочного мира на Донбассе

КИЕВ. 25 августа. УНН. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш в письме Президенту Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости выразил поддержку усилиям Украины по достижению мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН, передает УНН.

“В письме президенту Зеленскому в День независимости Генеральный секретарь ООН выражает поддержку продолжающимся усилиям по достижению прочного мирного урегулирования на Донбассе и подтверждает приверженность ООН суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в сообщении дипломатов.

Сообщается также, что Гутерриш отметил вклад Украины в области мира, безопасности, и устойчивого развития.

“Генеральный секретарь Антонио Гутерриш отмечает, что как член-основатель Организации Объединенных Наций Украина неизменно демонстрирует твердую приверженность ценностям и целям ООН, в том числе своим важным вкладом в области мира и безопасности, а также устойчивого развития”, — сообщают в представительстве.

Как сообщал УНН, по случаю 29-й годовщины независимости Украины поступили поздравления от многих мировых лидеров, в частности от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Реувена Ривлина.