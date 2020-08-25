Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4560

Генсек ООН в письме Зеленскому поддержал усилия по достижению прочного мира на Донбассе

Генсек ООН в письме Зеленскому поддержал усилия по достижению прочного мира на Донбассе

КИЕВ. 25 августа. УНН. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш в письме Президенту Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости выразил поддержку усилиям Украины по достижению мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН, передает УНН.

“В письме президенту Зеленскому в День независимости Генеральный секретарь ООН выражает поддержку продолжающимся усилиям по достижению прочного мирного урегулирования на Донбассе и подтверждает приверженность ООН суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в сообщении дипломатов.

Сообщается также, что Гутерриш отметил вклад Украины в области мира, безопасности, и устойчивого развития.

“Генеральный секретарь Антонио Гутерриш отмечает, что как член-основатель Организации Объединенных Наций Украина неизменно демонстрирует твердую приверженность ценностям и целям ООН, в том числе своим важным вкладом в области мира и безопасности, а также устойчивого развития”, — сообщают в представительстве.

Как сообщал УНН, по случаю 29-й годовщины независимости Украины поступили поздравления от многих мировых лидеров, в частности от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Реувена Ривлина.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.