Кабмин сегодня планирует повысить зарплату для бюджетников

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть вопрос о повышении заработной платы для работников учреждений бюджетной сферы, а также перераспределить расходы для нескольких министерств на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, члены Кабмина планируют рассмотреть ряд законов, касающихся защиты детей по вопросам межгосударственного усыновления, а также проект указа Президента о порядке осуществления помилования.

Также планируется рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности, о порядке направления средств государственного дорожного фонда и повышении зарплаты для работников учреждений бюджетной сферы.

Кроме того, члены правительства планируют рассмотреть проекты распоряжений о распределении субвенции из госбюджета на создание учебно-практических центров современного профессионального образования в 2020 году; по перераспределению расходов для МОН и Минветеранов на 2020 год.

Правительство также планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Напомним, Верховная Рада одобрила повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.