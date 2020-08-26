Зеленский: за 6 лет не создано ни одной переговорной площадки по деоккупации Крыма, мы это исправим

КИЕВ. 26 августа. УНН. За шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по деоккупации Крыма, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал это изменить и отметил, что когда-нибудь все виновные понесут ответственность за то, что отдали полуостров. Об этом он рассказал в интервью информационному телеканалу Euronews, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не желает обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал "крымский вопрос" на переговорах в Нормандской формате, но Россия отказалась его обсуждать.

"Но Крым - наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продлеваются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да", - добавил Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса. По мнению Президента, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

"Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, как сообщал Президнт Зеленский, для Киева сейчас обе ситуации - и в Крыму, и на Востоке страны - в приоритете.



