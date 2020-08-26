Зеленский приехал в Днепропетровскую область

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Сообщается, что в рамках поездки Глава государства ознакомится с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большое строительство", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Президент также побывает на местных предприятиях и посетит школу.

"Кроме того, Зеленский вместе с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом проведут встречу с ветеранами АТО/ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas" и осмотрят производственные мощности одного из предприятий", - информируют в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Президент на прошлой неделе посетил несколько регионов.



