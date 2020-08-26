Украина и Малайзия договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украина и Малайзия будут расширять сотрудничество в политической и экономической сферах. Об этом шла речь на встрече 25 августа первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Малайзии в Украине Дато Раджа Реза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Стороны договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях, в т.ч. в рамках международных организаций, в частности ООН и Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), а также внедрять современные формы и пути сотрудничества на фоне пандемии COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

По данным МИД, Джапарова и Дато Раджа Реза выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в сферах образования, туризма, энергетики, сельского хозяйства и др. с целью расширения двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

"Особое внимание было уделено нарушениям прав человека на территории временно оккупированного Крыма, а также милитаризации полуострова и Черноморско-Азовского региона. Собеседники подчеркнули необходимость привлечения широкого круга мусульманских стран к участию в решении проблем крымских татар в оккупированном Крыму. В частности, речь шла об образовательных возможностях для представителей мусульман Крымского полуострова", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, первый заместитель министра отметила важность сохранения международного давления на РФ и сообщила об инициативе по созданию формализованной международной площадки - "Крымской платформы", призванной обеспечить координацию мероприятий Украины и иностранных партнеров на крымском направлении, сообщают дипломаты.

Как сообщал УНН, ранее украинская сторона пригласила Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.



