Выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей вряд ли поддержит комитет — нардеп

КИЕВ. 26 августа. УНН. Предложения о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей, вряд ли поддержат в парламентском комитете. Такое мнение высказал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, по мнению нардепа, в этой части скорее должны измениться минские соглашения.



В то же время постановление о назначении местных выборов не является идеальным - в нем есть, что изменить,отмечает Качура.



"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины - ред.) наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли.

По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов, потому что там "страна-агрессор", "оккупанты" - это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", - заявил он.



Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что обращение Леонида Кравчука к ВР относительно выборов в ОРДЛО было направлено в комитеты.

Сегодня, 26 августа, должно было состояться заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти в связи с письмом первого президента Украины и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, в котором он предложил рассмотреть соответствие постановления ВР о местных выборах Закону о самоуправлении в отдельных районах Донбасса.