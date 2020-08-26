Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание правительства, на котором планируют поднять зарплату бюджетникам
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6465

В Киевской области готовят больницы "второй волны" для больных COVID-19

В Киевской области готовят больницы "второй волны" для больных COVID-19

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киевской области больницы "второй волны" готовятся к приему больных COVID-19. Уже перепрофилированы 95 коек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

"Больницы "второй волны" готовятся к приему больных коронавирусом. В Киевской области больницы "первой волны", принимающие больных COVID-19, заполнены на 32,6%. Из 825 коек заняты 269. У 176 пациентов подтверждено инфицирование COVID-19, другие 93 пациентов ожидают результат. Кроме того, в учреждениях здравоохранения "второй волны" под оказание медицинской помощи больным коронавирусом перепрофилированы 95 коек", - говорится в сообщении.

Указано, что за минувшие сутки в области зафиксировано рекордное количество заболеваний - 95 случаев. Всего за период эпидемии в области лабораторно подтверждено 5210 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у 440 детей и 727 медицинских работников.

"По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС часть региона находится в "оранжевой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса. Еще часть - в "желтой". Следует придерживаться карантинных мероприятий, чтобы ситуация не стала еще хуже. Власти и медики делают все возможное, чтобы спасти здоровье и жизнь жителей, просим и людей не относиться безразлично и соблюдать все необходимые меры безопасности", - сказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны, 14 регионов в "красной" зоне.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, больницы, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.