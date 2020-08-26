Зеленский хочет видеть Днепропетровскую область "космическим мозгом и сердцем" Европы

КИЕВ. 26 августа. УНН. Днепропетровская область должна стать космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский, выступая на презентации Стратегии развития Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.

"Моя мечта - чтобы Днепропетровска земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся иногда даже очень часто, Илоном Маском, аплодируем его проектам, и почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - сказал Глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.





