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Зеленский хочет видеть Днепропетровскую область "космическим мозгом и сердцем" Европы

Зеленский хочет видеть Днепропетровскую область "космическим мозгом и сердцем" Европы

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 августа. УНН. Днепропетровская область должна стать космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский, выступая на презентации Стратегии развития Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.

"Моя мечта - чтобы Днепропетровска земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся иногда даже очень часто, Илоном Маском, аплодируем его проектам, и почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - сказал Глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.


Источник: УНН
Теги: космос, Днепр и Днепропетровская область, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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