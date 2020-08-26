Правительство сегодня собирается продлить карантин

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров сегодня рассмотрит вопрос о продлении в Украине адаптивного карантина на 2 месяца - до ноября. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Адаптивный карантин позволяет держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. И сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца, ограничения и зонирование территорий по цвету будут действовать как минимум до ноября, до 31 октября мы продлеваем карантин", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что карантин будет действовать в таком виде, в котором он действует сейчас.

Накануне на совещании у Президента Шмыгаль заявил, что карантин предлагается продлить до ноября.