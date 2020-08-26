Правительство планирует запретить массовые мероприятия в Умани по случаю Рош ха-Шана из-за COVID-19

КИЕВ. 26 августа. УНН. Завтра правительство, совместно с комиссией по ТЭБ и ЧС, должно рассмотреть запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана - в Умани из-за пандемии COVID-19. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Еще один очень важный вопрос, обращаюсь к комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. Сейчас, буквального сегодня, к нам поступил соответствующее официальное письмо от профессора Рони Гамзу, который является руководителем проекта координации коронавируса в Государстве Израиль. В этом письме ответственный за противодействие пандемии просит и выражает обеспокоенность потенциальными торжествами с участием десятков тысяч людей в городе Умань. И в полной координации с нашими израильскими партнерами мы, к сожалению, вынуждены будем принять решение о запрете таких массовых мероприятий в городе Умань в сентябре", - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что просит всех с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. В частности, пояснил, что большие скопления людей дадут прирост к инфицированию COVID-19, что вызовет коллапс.



