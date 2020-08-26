Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0000  EUR: 32,55 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание правительства, на котором планируют поднять зарплату бюджетникам
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
23625

Кабмин увеличил зарплаты бюджетникам из-за повышения минималки

Кабмин увеличил зарплаты бюджетникам из-за повышения минималки

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании повысил должностные оклады бюджетникам в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале присутствующий на заседании нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам, в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад (тарифная ставка) 1 разряда теперь будет 2225 грн", - написал Гончаренко.

Также он добавил документ правительства, в котором отмечается, что наибольший должностной оклад будут получать работники 11-го тарифного разряда - 4383 грн.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.