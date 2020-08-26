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Правительство продлило карантин до ноября

Правительство продлило карантин до ноября

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров в среду поддержал проект постановления о продлении адаптивного карантина на территории Украины до 31 октября, передает корреспондент УНН.

"Проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров. Проектом предлагается: первое - продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить ограничительные мероприятия на территории регионов", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусной болезнью, а также с эпидрасследованием Минздрава.

"Предлагается усилить ограничительные меры в регионах, в которых установлен "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга. Кроме того, мы отработали с Минкультом запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности", - заявил Степанов.

По его словам, также проектом акта предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к электронному сервису "Дій вдома", с целью текущего контроля лиц, подлежащих самоизоляции или обсервации, и в отношении лиц нарушивших правила карантина.

"Проектом акта предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 31 октября 2020 года", - добавил он.

Проект постановления был поддержан с доработкой в течение суток.

Напомним, правительство закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября.

Добавим, в Украине на 8:50 26 августа зафиксировано уже более 110 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - на уровне предыдущих суток в 1,6 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин
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