Правительство приняло ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений", - написал Мокан.

Так, в частности, было принято решение о назначении:

- Жмака Владимира Николаевича - председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога";

- Прокопчука Егора Александровича - председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);

- Шевчук Юлию Ивановну - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина);

- Михайлова Алексея Сергеевича - заместителем Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).

Также правительство приняло решение согласовать назначение Назаренко Андрея Валерьевича - председателем Кировоградской ОГА, и Сергийчука Сергея Ивановича - председателем Черкасской ОГА, и согласовать увольнение Боднара Романа Николаевича от должности председателя Черкасской ОГА.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины решил не поддерживать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА из-за конфликта интересов, ведь он является владельцем бизнеса.