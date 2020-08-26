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Правительство назначило руководителя Укрзализныци

Правительство назначило руководителя Укрзализныци

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Жмака Владимира Николаевича - председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога", - написал Мокан.

Как сообщал УНН, 56-летний Владимир Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Укрзализныця, назначения
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