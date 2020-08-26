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Кабмин перераспределил расходы для запуска сервиса "Э-ветеран"

Кабмин перераспределил расходы для запуска сервиса "Э-ветеран"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил расходы бюджета для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны — сервиса “Э-ветеран”, что упростит доступ ветеранов войны к получению государственных услуг. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель правительства в парламенте, народный депутат Украины Василий Мокан, передает УНН.

“Отдельным проектом распоряжения Кабмин перераспределил расходы госбюджета для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны — сервиса “Э-ветеран”, - пишет он.

По словам Мокана, для запуска сервиса планируется выделить в пределах перераспределения расходов, предусмотренных в госбюджете на функционирование Минветеранив, суммы в 8 млн 264 тыс. гривен.

“Запуск электронной системы ”Э-ветеран“ предусматривает упрощение доступа ветеранов войны к получению государственных услуг. На базе реестра ветеранов будет создан веб-портал с личным кабинетом. В нем можно будет в режиме онлайн оставлять заявки на получение каких-либо государственных сервисов, а также получать необходимую информацию. Например, в несколько кликов можно будет оформить оздоровительную путевку”, - добавляет нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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