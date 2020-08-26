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Правительство открыло КПВВ с оккупированным Крымом с 29 августа

Правительство открыло КПВВ с оккупированным Крымом с 29 августа

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство приняло решение об открытии КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом с 29 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Согласно решению Кабинета министров Украины 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение № 979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Украины принимало решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее с 9 августа.

Источник: УНН
Теги: Крым, Кабмин, КПВВ
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