В Украине 6 млн получателей различных видов соцпомощи - Минсоцполитики

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине на данный момент около 6 млн человек являются получателями различных видов государственной социальной помощи. Об этом рассказала на брифинге министр социальной политики Украины Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

"В Украине сегодня 7,2 миллиона детей, вопросы защиты прав которых могут возникнуть в любую минуту. У нас 68,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которыми уже занимается служба по делам детей. У нас на сегодня 620 тыс. детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и с которыми работают центры социальных служб, у нас 6 млн получателей различных видов государственной социальной помощи. У нас около 2,5 млн человек, получающих социальные услуги", - сказала Лазебна.

По ее словам, все эти категории людей - это "клиенты" соцзащиты населения, нуждающиеся в постоянной поддержке.

"Эту поддержку сегодня оказывают 462 службы по делам детей и 714 управлений социальной защиты населения райгосадминистраций, это 189 служб по делам детей, это 207 управлений социальной защиты населения городов областного значения", - отметила министр.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил нормы для пересчета государственной социальной помощи и выплаты ее малообеспеченным семьям.



