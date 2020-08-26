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Политическим партиям запрещено заниматься благотворительностью в период избирательного процесса - НАПК

Политическим партиям запрещено заниматься благотворительностью в период избирательного процесса - НАПК

КИЕВ. 26 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции предоставило разъяснение относительно права политических партий осуществлять благотворительную деятельность. Следовательно, это запрещено в период избирательного процесса, с 5 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Политические партии во время ведения уставной деятельности не могут использовать свои имущество и средства на благотворительную деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительная помощь в период избирательного процесса не должна предоставляться от имени политической партии или каким-либо образом связываться с ее деятельностью.

"Благотворительная помощь от партии в период избирательного процесса содержит признаки косвенного подкупа избирателей. Она предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет или от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет (ч. 3 ст. 160 УК). Избирательный процесс начинается за 50 дней до дня местных выборов - 5 сентября", - добавили в НАПК.

Напомним, в Черниговской области начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном округе № 208.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, благотворительность, НАПК
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