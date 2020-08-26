У Венедиктовой собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией

КИЕВ. 26 августа. УНН. В среду генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере сотрудничество, особенно в области безопасности, международно-правового сотрудничества и защиты инвестиций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генпрокурора.

"Мы готовы развивать наше сотрудничество в рамках украинского законодательства. В частности, Офис генерального прокурора будет углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией. Также прокуратура, в пределах своих полномочий, сейчас работает над защитой инвестиций. У нас создано специальное подразделение, которое отслеживает и реагирует на противоправные посягательства на бизнес. Взаимодействие с международными партнерами и содействие комфортному климату для них - наш приоритет", - заявила Венедиктова.



Посол, в свою очередь, отметил, что Украина и Турция - стратегические партнеры и выразил готовность сотрудничать с Офисом генерального прокурора.



Как сообщал УНН, Украина и Малайзия будет расширять сотрудничество в политической и экономической сферах.



