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У Венедиктовой собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией

У Венедиктовой собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией

КИЕВ. 26 августа. УНН. В среду генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере сотрудничество, особенно в области безопасности, международно-правового сотрудничества и защиты инвестиций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генпрокурора.

"Мы готовы развивать наше сотрудничество в рамках украинского законодательства. В частности, Офис генерального прокурора будет углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией. Также прокуратура, в пределах своих полномочий, сейчас работает над защитой инвестиций. У нас создано специальное подразделение, которое отслеживает и реагирует на противоправные посягательства на бизнес. Взаимодействие с международными партнерами и содействие комфортному климату для них - наш приоритет", - заявила Венедиктова.

Посол, в свою очередь, отметил, что Украина и Турция - стратегические партнеры и выразил готовность сотрудничать с Офисом генерального прокурора.

Как сообщал УНН, Украина и Малайзия будет расширять сотрудничество в политической и экономической сферах.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, Турция, сотрудничество
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