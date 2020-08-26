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Зеленский - Помпео: не допущу вмешательства Украины в американские выборы

Зеленский - Помпео: не допущу вмешательства Украины в американские выборы

Майк Помпео и Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре заверил Государственного секретаря США Майка Помпео, что не допустит какого-либо вмешательства Украины в американский избирательный процесс, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"... Президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, Владимир Зеленский
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