Зеленский - Помпео: не допущу вмешательства Украины в американские выборы

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре заверил Государственного секретаря США Майка Помпео, что не допустит какого-либо вмешательства Украины в американский избирательный процесс, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"... Президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.