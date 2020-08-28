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Хроники Делфи: танкер ремонтируют и герметизируют

Хроники Делфи: танкер ремонтируют и герметизируют

КИЕВ. 28 августа. УНН. После долгожданного поднятия танкера на киль, работы по его ликвидации продолжаются. Компания "Трансшип" ежедневно информирует о выполненных работах на странице в Facebook, передает УНН.

Следующим этапом будет проведение герметизации отсеков и последующий ремонт, все эти работы нужно провести для того, чтобы судно снова смогло плавать. После этого судно удастся отбуксировать с пляжа.

По информации, 27 августа удалось выполнить следующие работы:

- обследование всех отсеков "Делфи" после подъема.
- детальное водолазное обследование насосного отделения с целью разработки технологии
герметизации.
- начало герметизации машинного отделения с установкой резинометаллических пластырей.
- подводная остропка и удаление/разрушение камней с помощью буксира "Даймонд Н".
- выемка разрушенных подводных камней с помощью плавучего крана "Атлас 4" с целью освобождения фарватера для выхода.
- обработка водной поверхности препаратом "Эконадин" для предотвращения загрязнения.

Напомним, в конце июля государство лишило права судовладельца Delfi заниматься его поднятием из-за предыдущих неуклюжих попыток. В августе АМПУ был объявлен конкурс на поднятие танкера. Вместе с тем свою бесплатную помощь государству предложили две компании - "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые подняли Delfi 26 августа.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, авария, корабль, кораблекрушение
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