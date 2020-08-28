Перед партийным съездом кандидатов в мэры от "Слуги народа" соберут в тайном месте - Корниенко

КИЕВ. 28 августа. УНН. Перед партийным съездом 31 августа кандидатов на городских голов соберут в тайном месте. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире радио "НВ", передает УНН.

"У нас будет съезд 31 сейчас числа, и мы накануне этого будем собирать в тайном месте наших кандидатов на городских голов", - сказал Александр Корниенко.

Он отметил, что сбор кандидатов будет происходить без участия прессы.

"Мы будем о серьезных вещах говорить, о стратегии города, о стратегии развертывания смыслов, с которыми мы идем в предвыборную кампанию. О такой вещи очень важной, как местное самоуправление, как оно устроено, как оно работает. Потому что большинство наших кандидатов на должность мэров городов - они не являются профессиональными работниками местного самоуправления, или они предприниматели, управленцы, нынешние, бывшие. И им надо понять основные, там, какие-то моменты за короткое время", - добавил Корниенко.

По его словам, их основная стратегия начнется после местных выборов.

Напомним, в "Слуге народа" назвали новую дату съезда партии - 31 августа.