Иловайская трагедия: посольство США в Киеве сделало заявление

КИЕВ. 28 августа. УНН. Посольство США в Киеве сделало заявление из-за шестой годовщины Иловайской трагедии и призвало Россию выполнить свои Минские обязательства, иначе Соединенные Штаты продолжат санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства в Twitter.

“Мы с грустью вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, вывести свое оружие и возглавляемые им силы, поддержать расформирования вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанным пределами Украины. США будут продолжать соответствующие санкции против России, пока она полностью не выполнит свои Минские обязательства”, — говорится в сообщении.

Иловайская трагедия до сих пор считается одним из самых кровавых противостояний российско-украинской войны. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих в Иловайске в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, в ОГП обсудили привлечение должностных лиц РФ к ответственности за военные преступления через Иловайске трагедию.