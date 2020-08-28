Нардеп Лерос заявил, что ему подожгли авто

КИЕВ. 28 августа. УНН. Народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне подожгли авто ...", - написал Лерос и нецензурно выругался.

Нардеп не привел подробностей, кто именно поджег автомобиль, и какой марки была машина. Пока неизвестно также и места происшествия.

Впоследствии он выложил на свою страницу видео, в котором видно, как пожарные поливают водой сожженые остатки задымленного автомобиля. (В видео присутствует нецензурная брань).

По состоянию на 22:50 пятницы нет подтверждения со стороны ГСЧС или правоохранительных органов.

УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми. После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операцию "Сирена", в результате было задержано 14 подозреваемых в нападении.