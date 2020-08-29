Зеленская показала своего "нерадостного" кота

КИЕВ. 29 августа. УНН. Елена Зеленская опубликовала фото своего кота, который не рад из-за того, что в сети появляются фейковые аккаунты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу первой леди в Facebook.

“Это — мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы „мои“ сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналам. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул”, — написала Елена Зеленская.

Она отметила, что у нее есть официальная страница в Facebook, а также в Instagram, а других официальных страниц в любых соцсетях, Telegram-каналов и канала в YouTube у нее нет.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой специалистов разработала план мероприятий по осовременивания питания в украинских школах.