Выборы состоятся 25 октября там, где они определены с точки зрения безопасности - Корниенко

КИЕВ. 29 августа. УНН. Местные выборы 25 октября состоятся там, где они определены с точки зрения безопасности фактора постановления Верховной Рады и постановления Центральной избирательной комиссии. В Крыму и в ОРДЛО выборы состоятся рано или поздно. Об этом сказал председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко в эфире одного из радиоканалов, передает УНН.

“Я думаю, что рано или поздно, мы на этом стоим и это наша позиция, рано или поздно выборы состоятся по всей территории Украины. Включая оккупированные, включая Крым. Сейчас, пожалуй, все-таки, 25 октября, пока выборы состоятся там, где они определены с точки зрения безопасности фактора и постановления Верховной Рады и постановления Центральной избирательной комиссии. То есть, это определенное количество общин Луганской и Донецкой области, районные советы, насколько я понимаю, сейчас еще нет решения о непроведении там выборов. Ну, в областные советы Луганской и Донецкой области выборы не проводятся. Потому что нельзя сформировать совместные полномочия определить, так, так называемые. нельзя в облсовет проводить выборы с частицы области, со всей не проводить”, — сказал Александр Корниенко.

Он отметил, что в Крыму выборы также не проводятся.

Напомним, в СНБО заявили, что выборы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время.