Новости: Политика
Суббота, 29 августа 2020, 01:40 • Илья Нежигай • 15615
Президент назначил первого заместителя председателя АМКУ
КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первой заместительницей председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ № 365/2020, опубликованный на сайте главы государства.
"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе.
Другим указом он уволил Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Напомним, что государственным уполномоченным Музыченко стала 19 августа.
Источник: УНН
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