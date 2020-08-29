Президент назначил первого заместителя председателя АМКУ

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первой заместительницей председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ № 365/2020, опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну первым заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе.

Другим указом он уволил Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Напомним, что государственным уполномоченным Музыченко стала 19 августа.