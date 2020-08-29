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Корниенко анонсировал создание постоянно действующего органа для депутатов "Слуги народа" в Трускавце

Корниенко анонсировал создание постоянно действующего органа для депутатов "Слуги народа" в Трускавце

КИЕВ. 29 августа. УНН. "Слуги народа" планируют превратить Трускавец в постоянно действующий орган для местных депутатов, где они смогут учиться. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из радиоканалов, передает УНН.

“Мы собираемся Трускавец превратить в постоянно действующий орган, мы об этом давно говорили. Для народных депутатов это труднее сделать, они занятые люди, а для местных депутатов раз в некоторое время мы будем вызывать их в Киев из разных регионов, знакомить их друг с другом, проводить им очень интересные насыщенные обучения”, — сказал Александр Корниенко.

Напомним, Зеленский заявил, что для украинцам местные выборы не так интересны, как президентские.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Александр Корниенко
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