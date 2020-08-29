В Украину запретили въезд иностранцам из-за коронавируса: постановление Кабмина

КИЕВ. 29 августа. УНН. С сегодняшнего дня и до 28 сентября включительно запрещен въезд в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 27 августа, передает УНН со ссылкой на постановление Кабинета министров № 641.

"Учитывая рост количества новых больных COVID-19 в Украине, Правительство приняло решение ввести временные ограничения поездок в Украину иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 00:00 ч 29 августа 00:00 ч 28 сентября 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерство иностранных дел должно было сообщить об этом решении зарубежных партнеров и «провести всю дипломатическую работу по этому поводу».

В МИД добавляется, что властями "определен максимально широкий перечень исключений из запрета с целью смягчения ее влияния на межчеловеческие и бизнес-контакты".

Запрет въезда не распространяется на иностранцев, которые:

- один из супругов, родителями или детьми гражданина Украины;

- направляются территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в Украину с целью обучения;

- проходят военную службу в Вооруженных Силах;

- постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют вид на жительство или вид на жительство;

- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

- есть деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

- являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

В МИД обратили внимание, что определенные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.