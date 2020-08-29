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Зеленский принял участие в чествовании памяти погибших защитников Украины

Зеленский принял участие в чествовании памяти погибших защитников Украины

КИЕВ. 29 августа. УНН. В День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН.

На мероприятиях по чествованию памяти также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, в День памяти защитников Украины, 29 августа, офицеры Командования объединенных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине чтят память погибших защитников Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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