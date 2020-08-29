Правоохранители должны показать результат в расследовании Иловайской трагедии - Зеленский

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинская власть должна делать все, чтобы Иловайская трагедия не была забыта, а виновные в ней понесли наказание, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, передает УНН.

"Вряд ли мы можем надеяться, что такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И украинская власть должна делать все, чтобы каждое имя не было забыто. И чтобы каждый год рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы рассказывали всем, что такие трагедии в стране были такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать надо, и мне кажется, что это наш главный долг - вести историю Украины, историю наших героев", - заявил глава государства в Киеве после мероприятий по почтению памяти защитников Украины.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны закончить расследование обстоятельств, повлекших Иловайскую трагедию, а виновные должны понести ответственность.

"Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат. Я знаю, что в Офисе Генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они пойдут вперед", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором отметил, что этот день очень важен для истории независимой Украины и "наша главная обязанность нести везде историю Украины, историю наших героев".