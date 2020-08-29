Верещук прокомментировала "избирательные" запреты СБУ: "страной должны руководить граждане Украины"

КИЕВ. 29 августа. УНН. Страной должны руководить граждане Украины, говорит кандидат на должность столичного головы и нардеп Ирина Верещук. Комментируя инициативу СБУ о запрете идти на выборы лицам с двойным гражданством и тем, кто сотрудничает с РФ, политик поддержала позицию спецслужб, однако с весомым предостережением, передает УНН со ссылкой на Politeka Online.

"Я давно выступаю за то, чтобы страной руководили украинские граждане. У нас есть единое гражданство, прописано в законе и в Конституции. Четко указаны механизмы получения, выхода и так далее. Я считаю, что мы не имеем права на выдвижение кандидатами лиц - граждан другого государства. Представьте себе, что это доступ к государственной тайне, даже если это местные власти. Я работала городским головой и я знаю", - сказала она.

Инициативу СБУ о запрете участвовать в избирательном процессе лицам, сотрудничающим с РФ, политик тоже прокомментировала. По ее словам, в таком случае, факт сотрудничества должен быть обязательно доказан, а не основываться на предположениях.

"А теперь вопрос, относительно вероятного сотрудничества с государством агрессором, ведь это два разных вопроса, которые он тоже обсуждал. Здесь у меня есть некоторые предостережения. Потому что нужно доказать фактическое сотрудничество, а доказать его может только СБУ и только в определенном процессе.

... лицу разрешено делать все, что не запрещено законом. Если это не запрещено законом, а лишь расценивается как вероятное сотрудничество, нельзя так сказать, привлечь гражданина Украины к ответственности, или снять с выборов именно по такой формулировке. Эта часть вопроса требует отдельной наработки конкретных механизмов, если этого не будет, я не буду поддерживать таких действий СБУ", - резюмировала Верещук.

Напомним, на местных выборах, СБУ хочет сделать невозможным голосование для тех, кто сотрудничает с РФ.