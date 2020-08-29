Год на посту: Федоров дал советы молодежи по работе в украинской политике

КИЕВ. 29 августа. УНН. Вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров поделился советами для молодежи о работе в украинской политике, которые испытал на собственной шкуре. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Ровно год назад я стал министром. Судьба распорядилась так, что моложе меня министров в Украине не было никогда. Это накладывает дополнительную ответственность перед молодежью. Важно усилить тренд молодых, а не прийти к „набрали непонятно кого“. Не подвести ожидания, сделать результат, строить институты, а не хайповаь, привносить новое, побеждать в своей сфере на мировой арене, а не копировать, прокладывать путь для молодых, а не обесценивать идею новых лиц”, — отмечает он.

По его словам, вчера в Кабмине сотрудник секретариата шутил, что команду нашего министерства легко узнать, мы постоянно ходим без костюмов, а еще у нас есть ребята с “забитыми рукавами”.

“Я хотел написать пост о результатах, о фундаменте, который мы заложили, о миллионах „клиентов“, о поражениях и планах, о том, как мы стали государством номер один по темпам развития цифрового правительства. Но это и так часто здесь звучит. Я уверен, что молодых людей со свежим взглядом и энергией должно быть больше в украинской политике. Хочу поделиться некоторыми выводами, мыслями, которые могут быть полезными для молодежи, к тем, кто думает о политике, работе в государственных органах. Все они испытаны на собственной шкуре”, — добавляет он.

Так, Федоров приводит следующие выводы и советы:

1. Прежде чем заниматься публичной политикой, поработайте в исполнительной власти. Желательно в органе, который реализует политику. Научитесь начинать и доводить до результата реальные проекты. Опыт в бизнесе, который вы построили с нуля в последние 5-10 лет, — тоже приветствуется.

2. Развивайтесь как менеджер: как строить организационные структуры, управлять людьми, принимать решения. Это сильно связано с пунктом первым.

3. Учитесь строить отношения. Вин-вие. Без двойного дна. Срок годности интриганов скоро закончится.

4. Постоянно учитесь. Важно понимать физику любого процесса, которым вы управляете. Потолки не должно быть вообще.

5. Моя любимая цитата принадлежит Владимиру Константиновичу Тарасову: “Сначала ты выбираешь путь, потом путь выбирает тебя”. Развивайте в себе предвидение (говорят, это невозможно сделать — не верьте этому). Если не будет мощного видения — мы никогда не сделаем рывок в развитии как страна.

Напомним, Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе “Дия”.