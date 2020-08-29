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Новости: Политика
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Умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов

Умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов

Виктор Тихонов

КИЕВ. 29 августа. УНН. Умер бывший вице-премьер Украины и экс-председатель Луганского облсовета Виктор Тихонов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Виктор Николаевич Тихонов - политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины умер в возрасте 71 года", - написал Азаров.

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Однако никакой информации о причинах смерти он не указал.

Впрочем СМИ распространяют информацию, что Тихонов умер в Симферополе якобы от воспаления легких.

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть
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