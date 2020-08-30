Верещук: старатегии развития различных сфер жизни столицы есть, а их реализации - нет

КИЕВ. 30 августа. УНН. Несмотря на наличие уже разработанных стратегий развития транспортной инфраструктуры, обеспечения качественной питьевой воды в Киеве, экологической стратегии и других, они так и не реализуются. Об этом в интервью Politeka Online отметила кандидат на должность столичного головы, нардеп Ирина Верещук, передает УНН.

По ее словам, она насчитала таких стратегий 12, но некому их воплощать.

"Транспортная, экологическая, качественной питьевой воды, велосипедная - я их (стратегий - ред.) насчитала более двенадцати, но некому это делать. Люди, которые разрабатывали велосипедную стратегию города мне рассказывали, что КГГА не удостоилось даже напечатать ее", - рассказала политик.

По словам Верещук, транспортную стратегию для Киева, разрабатывал, например, Всемирный банк, и она еще с 2015 года.

Но стратегии так и остаются "на бумаге", а уровень их реализации составляет около 2-3%.

Еще одна большая проблема города - хаотичная застройка, добавляет политик.

"У нас жилые дома построены на коллекторах Бортнической станции, прямо на коллекторах! ... Но перспектива есть, не надо опускать руки. Надо смотреть в будущее. Я - большой оптимист, Киев заслуживает уважения к себе, к своим горожанам", - добавила Верещук.

Как писал УНН, в столице 22 жилых дома находятся в аварийном состоянии.