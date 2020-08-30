США раскритиковали РФ за опасные маневры Су-27 над Черным морем

КИЕВ. 30 августа. УНН. Командование военно-воздушными силами США в Европе раскритиковал Россию за "непрофессиональные и опасные" действия пилотов двух истребителей Су-27 во время перехвата американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52 над Черным морем. Об этом заявил генерал военно-воздушных сил США Джеффри Харригян в субботу, 29 августа, передает УНН.

Российские самолеты неоднократно пересекали курс американского самолета на расстоянии 30 метров от него, тем самым ограничив B-52 способности для маневра.

Подобные действия “увеличивают вероятность столкновений в воздухе, что является ненужным и несовместимым с хорошими летными навыками и международным правилам полетов”, подчеркнул Харригян. По его словам, B-52 утром 28 августа выполнял плановый полет над международными водами.

Российские истребители находились в международном воздушном пространстве, но при этом поставили под угрозу безопасность полетов воздушных судов, добавил американский генерал. ВВС США ожидают, что российская сторона “будет действовать в рамках международных стандартов с целью обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи”, отмечается в заявлении.

Накануне Россия в оккупированном Крыму устроила показательные бои с участием танков и вертолетов.