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В Минздраве рекомендуют учебным заведениям проводить занятия на открытом воздухе

В Минздраве рекомендуют учебным заведениям проводить занятия на открытом воздухе

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство здравоохранения рекомендует учебным заведениям по возможности максимально проводить обучение на открытом воздухе. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Когда мы говорим о занятиях на открытом воздухе, мы говорим, что, по возможности, максимально проводить занятия на открытом воздухе", - сказал Степанов.

По его словам, конечно, есть занятия, которые просто невозможно проводить на открытом воздухе, это касается всех без исключения классов.

"Поэтому, в зависимости от ваших учебных планов, если есть такая возможность, пожалуйста, постарайтесь проводить их на открытом воздухе", - добавил министр.

Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет проходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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