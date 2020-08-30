Степанов сообщил об условиях перехода школ на смешанное обучение

КИЕВ. 30 августа. УНН. Переход учебных заведений к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным - это решение, которое принимает непосредственно образовательное учреждение. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о смешанном обучении, то это пожалуй и процесс обучения непосредственно в школе, и дистанционное обучение", - сказал Степанов.

Он напомнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в "красном" уровне опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы . Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.

Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.