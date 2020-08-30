Степанов заявил, что медики получают самую низкую зарплату по стране

КИЕВ. 30 августа. УНН. На сегодня средняя зарплата в сфере здравоохранения на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"То, что касается зарплаты, то этот вопрос мы должны рассматривать не только с точки зрения COVID. Медицинские работники все 29 лет получали самую низкую зарплату в стране. Если на 1 января этого года средняя зарплата в стране составляла около 10,5 тысяч гривен, то средняя зарплата в сфере здравоохранения 7087 гривен, на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. Это позор для страны. Это просто стыдно для страны! И я об этом постоянно говорю", - сказал министр.

По его словам, одной из составляющих медицинской реформы должно быть существенное повышение зарплаты медработникам до уровня справедливой оплаты.

Степанов отметил, что стремится к справедливой оплате труда медицинских работников.

"В моем представлении зарплата, например, врача после интернатуры, который только приходит, должна начинаться где-то с 20 тысяч гривен. Лучше с 25 тысяч гривен", - отметил он.

Напомним, с 1 сентября в Украине медицинским работникам должны повысить заработные платы.