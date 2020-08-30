Шмыгаль назвал ориентиры для дальнейшей работы в угольной отрасли

КИЕВ. 30 августа. УНН. Безубыточность угольных предприятий, европейские условия и безопасность труда - это ориентиры для дальнейшей работы правительства. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с работниками угольной отрасли в Краматорске в рамках рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Ваша профессия - одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов - ежедневно спускаться в шахту", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины. В ближайшие годы украинская экономика, энергетическая сфера будет нуждаться в угле, ведь это основной энергоресурс для тепловой генерации, который играет важную роль в сбалансировании энергосистемы, сообщили в правительстве.

Шмыгаль также подчеркнул, что угольная отрасль несомненно нуждается в реформировании и новым подходам к хозяйствованию.

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, надлежащая заработная плата, безубыточность угольных предприятий - это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы", - подчеркнул Премьер.

Он также отметил, что разработка Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, внедрение пилотного проекта трансформации угольных шахт - это шаги, которые государство предпринимает для вывода угольной отрасли из кризиса.

"Правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается Президент", - отметил глава правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм.